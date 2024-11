Det har vist seg å være en ganske vanskelig oppgave å sette en veiledende, endelig poengsum på PlayStation 5 Pro. Denne anmeldelsen vil etter all sannsynlighet fungere som en del av en kjøpsbeslutning, ikke bare nå, men langt inn i fremtiden når vi sakte beveger oss mot lanseringen av neste konsollgenerasjon. Hvorvidt konsollen faktisk er verdt sin ganske høye markedspris vil avhenge av en rekke ganske særegne parametere. Kanskje viktigst av alt avhenger det også av hvor bred støtten blir, og i hvor stor grad utviklerne utnytter de ekstra hestekreftene under panseret.

Først og fremst er det viktig å merke seg at PS5 Pro virkelig, som i virkelig lener seg på det eksisterende designrammeverket som PS5 allerede etablerte, og ingen forventet noe annet. Men det betyr også at du, akkurat som på PS4 Pro, betaler mye penger for en opplevelse som i mange henseender vil føles ganske identisk. Når konsollen lanseres, er det ingen spesiell velkomst spesielt for PS5 Pro -eiere, det står til og med "Welcome to PlayStation 5", og det er ingen nye bakgrunnsbilder eller annen programvare som minner deg på at du har brukt det ekstra for denne plattformen.

Det er synd at Sony ikke kunne finne små forskjeller her og der for å glede sine mest lidenskapelige, investerte fans, og det er heller ingen reell indikasjon inne i spillene på at du spiller på en Pro. For eksempel Dragon Age: The Veilguard, hvis Performance Mode faktisk er en av de mer overbevisende sakene for PS5 Pro blant tredjepartene, er det bare at denne grafikkinnstillingen ser bedre ut, men verken spillets grensesnitt eller et Sony-spesifikt overlegg forteller deg at grunnen til at det ser bedre ut er fordi du har en PS5 Pro - dette er også en tapt mulighet, synes jeg.

Heldigvis er det bedre nyheter under panseret. Mark Cerny og Sony ser ut til å ha mistet selve avdukingen av konsollen, med eksempler fra spill fra altfor lenge siden der eksemplene som ble gitt var oppgraderinger i forhold til PS5-versjonen av det samme spillet, men der konseptet bak konsollens identitet fortsatt ga mening for folk flest. I en verden der vi ofte tvinges til å velge mellom 60 bilder i sekundet og et solid grafisk detaljnivå, føles det opplagt å styrke detaljnivået du kan få servert med den høyere bildefrekvensen, selv om mange utviklere har bestemt seg for å bare forbedre Ray-Tracing og tilsynelatende fokusere på 30 bilder i sekundet Quality Mode.

Det er flere hestekrefter til å ta seg av denne oppgaven. Det er kanskje den samme AMD Ryzen Zen 2 -brikken med 8 kjerner og 16 tråder, men RDNA-GPU-en har 67 % flere beregningsenheter, og konsollens RAM er 28 % raskere. Teraflops er riktignok en upresis måleenhet for å beregne faktisk ytelse, men disse spesifikasjonene betyr at GPU-en produserer tilsvarende 16,7 teraflops i stedet for 10,23 teraflops i den vanlige PS5. Gjør det en reell forskjell? Det skal vi komme tilbake til. Du får de samme 16 GB GDDR6 RAM og den samme tilpassede SSD-en, men det er nå ytterligere 2 GB DDR5 RAM for å håndtere konsollrelaterte grensesnittoppgaver utelukkende, og du får 2 TB i stedet for 825 GB. Dette betyr også at konsollen nå trekker 390 watt i stedet for 340.

Den andre store nyheten her er PlayStation Spectral Super Sampling, eller PSSR. AI-basert oppskalering er absolutt ikke noe nytt, og i forskjellige forkledninger klarer Nvidias DLSS og AMDs FSR å gjøre noe lignende, men med forskjellige resultater og tilnærminger. Ideen er den samme; spillet gjengir bildet i en lavere oppløsning, og deretter øker PSSR denne oppløsningen gjennom AI-bildebehandling uten å miste den høyere bildefrekvensen. Sonys ulike studioer har kommentert implementeringen av PSSR siden avdukingen i september, og de fleste ser ut til å være enige (men kan de være noe annet?) om at PSSR introduserer en ganske betydelig forskjell i spillene deres, med Insomniac for eksempel som sier at det er et mye høyere detaljnivå ved å gjengi spillet i en lavere oppløsning og la PSSR ta bildet til 4K. Naughty Dog har også sagt at spesielt vegetasjon virker mer troverdig etter PSSR-implementeringen.

Høres ganske bra ut, ikke sant? En oppskalerer du ikke legger merke til, som lar deg spille med høyere bildefrekvens uten at det går ut over oppløsning eller detaljer. Men som jeg sa innledningsvis, er det ganske vanskelig å si om dette i det lange løp vil forbedre spillene du ser spesielt frem til, eller om forskjellene er betydelige nok til å rettferdiggjøre et kjøp. Vi kan se på individuelle testtitler som støtter PS5 Pro (fordi det vil kreve spesifikk, manuell implementering fremover i hvert eneste spill) og prøve å komme litt nærmere. Når det gjelder hvor utbredt implementeringen av PS5 Pro vil bli, tror jeg for øvrig ikke det blir noe problem. PS4 Pro var ganske vellykket med bred adopsjon blant tredjeparter, og det er ingen grunn til å tro noe annet om PS5 Pro.

I Dragon Age: The Veilguard ser vi det enkleste, men også ganske overbevisende første eksemplet på implementering av PSSR i spillets Performance Mode, noe som gir et ganske solid løft til hele opplevelsen. Spillet har alltid klart å opprettholde sine 60 bilder i sekundet, men på Pro er skarpheten og detaljrikdommen et merkbart steg opp, ingen tvil om det. Dette er ikke en toppmoderne Ray-Tracing-implementering, men for vanlige spillere som bare vil ha en kombinasjon av Performance Mode og Quality Mode uten å måtte ofre noe som helst, er Veilguard et overbevisende salgsargument som de fleste vil kjenne seg igjen i.

Men som sagt, dette er veldig mye spill-til-spill. Guerrilla Games bruker tilsynelatende en ny gjengivelsesmetode i PS5 Pro -versjonen av Horizon Forbidden West som verken er checkerboarding slik vi kjenner det fra PS4 Pro eller PSSR, men som bruker de ekstra GPU-baserte hestekreftene til å sette sammen et tilpasset bilde, og forskjellen er også ekstremt imponerende. Nei, vi fikk ikke en omvisning av Guerrilla Games som IGN eller Digital Foundry, og på en måte måtte vi bare løpe rundt i spillverdenen og observere så detaljert som mulig, men det er en klar forskjell her - ikke i bildefrekvens, men i detaljnivået som følger med.

Final Fantasy VII: Rebirth og The Crew: Motorfest tar en mer aggressiv tilnærming, og kombinerer grafikkinnstillinger fra PS5 til bare én "Pro Mode" på PS5 Pro, og forskjellen er natt og dag. Jeg har personlig mest erfaring med Rebirth, der jeg fullførte spillet på Performance Mode, der spillets bildefrekvens holdt seg rimelig bra, men der man måtte akseptere en slags uklarhet av gjørmete grafiske detaljer som så ut som om de var smurt inn med olivenolje som siste trinn i spillets grafiske pipeline. På PS5 Pro er det virkelig som å spille et helt annet spill, og det samme kan sies om The Crew: Motorfest.

Alan Wake 2 representerer en mer subtil tilnærming, og beholder de samme modusene (slik det er i en rekke spill), men introduserer forbedret Ray-Tracing-ytelse til Quality Mode og drar flere Quality -godbiter inn i Performance. Spillet ser bedre ut, gjør ingen feil om det, men det er mer subtilt.

Jeg kunne fortsette og fortsette, og vi har ennå ikke berørt Demon's Souls, Marvel's Spider-Man 2, Dragon's Dogma 2 og mange andre. Sannheten er at effekten varierer, men både jeg og andre her på kontoret ble gjennomgående litt imponert over hvor mye bedre mange av disse spillene nå ser ut samtidig som de opprettholder 60 bilder per sekund. Det er her konsollen virkelig kommer til sin rett, og i Dragon Age: The Veilguard, Final Fantasy VII: Rebirth, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Gran Turismo 7 og en rekke andre, føler man for øyeblikket at konsollen er verdt hver eneste krone.

Men det er bare ikke sant for alle. Som meme-videoen fra Jackfrags gjør det klart, er detaljerte grafiske detaljer en vanskelig ting, ettersom øynene dine raskt blir vant til det du spiller, og der forskjellen mellom 30 bilder i sekundet og 60 bilder i sekundet er så merkbar at du aldri kan gå tilbake (selv om selv dette er overraskende omdiskutert), er forbedret Ray-Tracing-ytelse eller mer detaljerte skygger eller forbedret klarhet i vegetasjonen mye vanskeligere å spikre ned. Sannheten er at PS5 Pro, som PS4 Pro, er designet for de som leter etter disse tingene, men for dem får du mye for pengene.

Og så er det de små tingene; konsollen er like stillegående som en vanlig PS5 (vi sammenlignet den imidlertid med en relativt ny PS5 - de kan bli bråkete etter en stund, det vet vi), den blir knapt nok varm, kontrolleren er fortsatt rett og slett sublim, og selv fire år etter lanseringen av den originale PS5 har vi ikke støtt på noen åpenbare feil. Men selv om vi roser de små tingene, er det også små ting som skurrer. Det er fornærmende å ikke inkludere konsollens Vertical Stand, og på en "Pro"-konsoll føles det feil å ikke inkludere den eksterne diskettstasjonen i pakken. Ja, vi er på full fart inn i en digital fremtid, men samtidig er denne konsollen designet for dem som vil ha alt, og å dele opp konsollens tilbehør og likevel ta 700 pund for den føles bare feil.

Sony har virkelig designet en high-end Pro -konsoll her, ingen tvil om det, og på tvers av vår testpakke er det imponerende grafiske forskjeller. I tillegg er den ikke spesielt stor, produserer ingen merkbar varme eller støy, kommer med 2 TB lagringsplass og er i det hele tatt en ganske fantastisk konsoll. Da er det synd at små forsøk på å presse forbrukeren ved å utelate noe så grunnleggende som en Vertical Stand skal ødelegge helhetsinntrykket her, og Sony burde virkelig ha introdusert små programvaremessige finurligheter i grensesnittet som gjorde det klart for en Pro -eier at de har brukt de ekstra pengene. Når det er sagt, er dette uten tvil en solid oppgradering for den typen forbrukere som allerede er interessert i optimaliserte konsollspill.