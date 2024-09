PlayStation 5 Pro lanseres i november

HQ

Avdukingssendingen PlayStation 5 Pro med legendariske Mark Cerny som programleder ble nettopp avsluttet, og avslørte at Sonys kraftigere utgave av den nåværende spillkonsollen lanseres så snart som i november.

Mange mistenkte at vi ville få systemet før utgangen av året, men det store spørsmålet var hvor dyrt det ville bli ved lanseringen. Det viser seg at svaret på det spørsmålet er "veldig dyrt".

PS5 Pro vil koste deg hele £699/$699/€799 når den kommer den 7. november. Hvorfor vil du legge så mye penger på bordet for en spillkonsoll? Fordi, som Cerny sier det, den inkluderer "de tre store", tre maskinvaresøyler som muliggjør bedre ytelse, bedre strålesporing og avanserte KI-funksjoner, som til sammen gjør den til "den kraftigste konsollen vi noensinne har bygget og et verdig tillegg til PS5-familien" og en enhet som anses som "nær en dobling av kraften til PlayStation 5". Les mer om de "tre store" her.

I hovedsak, hvis du ikke har noe problem med å spille spill med lavere oppløsning ved 60FPS eller spill med høyere oppløsning ved 30FPS, vil ikke denne konsollen være den rette for deg. Hvis du er desperat etter å spille alle spill ved 60FPS med strålesporing aktivert og mer detaljert grafikk, bør du ikke gå glipp av PS5 Pro når den debuterer om et par måneder.