PlayStation 5 Pro selges til skamløse priser på eBay

HQ

Er du interessert i en PlayStation 5 Pro? Spesielt den spesielle jubileumsutgaven? Da bør du være forberedt på å åpne lommeboken, ettersom den nå helt utsolgte konsollen blir oppført av opportunister på eBay for skamløse priser.

Som forventet ble konsollen et førsteklasses mål for selgere, som raskt snappet opp så mange enheter som mulig. Det er en skuffende situasjon for fansen som virkelig håpet å eie et eksemplar av den retroinspirerte konsollen.

Hvorvidt selgere faktisk vil lykkes med å selge konsollen til disse skamløse prisene er en annen sak, men vi håper inderlig at folk tar til vettet og ikke bruker disse latterlige beløpene.

Er du interessert i retroversjonen av PlayStation 5 Pro? Eller rakk du til og med å bestille et eksemplar i morges før de ble utsolgt?