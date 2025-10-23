PlayStation 5-salget har overgått PlayStation 3 i USA

HQ

Circana-analytiker Mat Piscatella har fulgt det amerikanske spillsalget lenger enn noen andre, og har nesten fullstendig innsikt i alle tallene. For de som vil ha fullstendige data koster det selvsagt penger, men hver måned deler han samlet informasjon og diagrammer.

I går var det tid for å presentere alle dataene for september, og i den forbindelse hadde han en ekstra liten godbit å by på. Det viser seg nemlig at PlayStation 5 nådde en spektakulær milepæl i løpet av måneden: "PlayStation 5 har nå overgått PlayStation 3 i antall installerte PlayStation-spillere i løpet av levetiden."

PlayStation 3 er Sonys dårligstselgende vanlige konsoll til dags dato, og solgte bare litt mer enn halvparten så mange enheter som forgjengeren PlayStation 2. Dette skyldes sannsynligvis den harde konkurransen fra Xbox 360, som den lå side om side med gjennom hele generasjonen, samt den ekstremt populære Wii.

Konsollen ble lansert i 2006 og ble erstattet i 2013 av PlayStation 4 - men fortsatte selvfølgelig å bli solgt i noen år etter det. Selv om PlayStation 5 ikke engang har vært på markedet i fem hele år ennå, har den allerede overgått sitt eldre familiemedlem. Imponerende og velfortjent.