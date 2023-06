PlayStation 5 selger dobbelt så bra som Xbox Series

HQ

Det er interessant å høre hvor godt en konsoll gjør det salgsmessig, så det var skuffende da Microsoft sluttet å dele tall etter at PlayStation 4 knuste Xbox One i 2015. Dette har gjort at vi har måttet analysere rapporter fra tredjeparts utgivere og spekulere i hvordan det gikk med Xbox One og og hvordan det går med Xbox Series. Det er ikke lenger nødvendig.

På dagens Best International Games-festival (BIG) i Brasil kunngjorde Microsoft at Xbox Series har solgt mer enn 21 millioner enheter. Dette er litt mer enn halvparten så mange som PlayStation 5, men det stopper ikke der.

Presentasjonen avslørte også at Xbox One og Xbox Series til sammen har solgt mer enn 78 millioner enheter, noe som betyr at vi endelig vet det finnes omtrent 58 millioner Xbox One-konsoller der ute. Det er mindre enn halvparten av de siste PlayStation 4-tallene vi fikk (117,2 millioner den 1. april 2022).

Det er likevel hyggelig å høre at Xbox Series fortsetter å gjøre det bra, selv om det også forklarer hvorfor Microsoft har lagt et mye større fokus på strømming og Game Pass, samtidig som de stadig gjentar at PlayStation allerede har "vunnet konsollracet".