Sony har fra første stund sagt at PlayStation 5 vil bli noe helt annet enn PlayStation 4, og virkelig vil ta nye steg for spillindustrien. Derfor kan man si at den litt pompøse lanseringstrailer vi har fått for PS5 er ganske passende med sammenligningene sine. Da topper man like gjerne det hele med Travis Scott som fortellerstemme.

