PlayStation 5 sine bestselgende spill så lang annonsert

Sony har lenge offentliggjort hvilke spill som har solgt best på PlayStation Store måneden før, men i disse dager er listene ekstra relevante som følge av Covid-19 sin ekstreme økning av digitale salg. Når vi i tillegg plusser på lanseringen av nye konsoller blir det ekstra fascinerende informasjon.

For nå har vi fått listene over hvilke spill som solgte mest på PS Store i november, og det japanske selskapet har vært hyggelig nok til å gi oss separate lister for både konsollene og regionene denne gangen. Dermed får vi blant annet se hvordan vi på denne siden av dammen har en annen smak enn amerikanerne. Slik ser nemlig topp 20-listen over de bestselgende PlayStation 5-spillene ut for disse kanter:

Amerikanerne kjøpte på sin side slik:

Når det gjelder PS4-spill i Europa er det gamle kjente som vanlig preger den øvre delen:

Hvilke av disse har du kjøpt?