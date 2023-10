PlayStation 5 slim bekreftet

HQ

Det er over et år siden vi begynte å høre troverdige rykter om at Sony skulle lansere det man kan kalle en PlayStation 5 slim i 2023, så noen av dere hadde kanskje mistet troen. Det er det som gjør kveldens kunngjøring enda bedre.

Sony har endelig bekreftet at både den vanlige PlayStation 5 og PlayStation 5 Digital Edition vil bli slankere fra og med november (først i USA, deretter gradvis globalt). De kommer ikke til å hete PS5 Slim eller noe sånt, ettersom disse nye modellene vil erstatte de gamle. De nye versjonene blir over 30 % mindre, og vekten er redusert med henholdsvis 18 % og 24 %.

Og ikke bare det. Vi har også fått bekreftet at de som kjøper en ny PS5 Digital Edition kan skaffe en Ultra HD Blu-ray Disc Drive separat for 99,99 GBP/ 119,99 EURO/ 79,99 USD. Det vil heller ikke være noe som ser rart ut når den legges til, ettersom du bare bytter ut ett av de fire panelene på konsollen. Du kan se et bilde av dette nederst.

Til slutt er det viktig å gjenta at disse konsollene ikke blir sterkere enn originalene, for dette er for det meste kosmetiske endringer.