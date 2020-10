PlayStation 5 solgte like mye på 12 timer som PS4 gjorde på 3 måneder

Du ser på Annonser

At de første forhåndsbestillingene av PlayStation 5 gikk raskt unna var allerede ekstremt klart, men nå har Sony gitt en klar indikasjon på hvor raskt.

Sony Interactive Entertainment-sjefen Jim Ryan sier i et intervju med Reuters at det ble forhåndsbestilt like mange PlayStation 5-konsoller de første tolv timene i USA som PlayStation 4 klarte de første tre månedene. Man kan altså trygt si at PlayStation 5 vil få en god start over dammen selv om de eventuelt bestemmer seg for å ikke selge de fysisk der heller.