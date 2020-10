PlayStation 5 støtter disse app-ene på lanseringsdagen

Du ser på Annonser

Vi fikk noen klare indikasjoner på hvordan det blir mulig å nyte både filmer, serier og musikk på PlayStation 5 da Sony viste oss den nye fjernkontrollen i sommer, men nå har vi fått vite akkurat hvilke applikasjoner som vil støttes fra første stund.

Selskapet bekrefter at både Apple TV, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch og Youtube vil kunne lastes ned og nytes med en gang PlayStation 5 lanseres her til lands den 19. november, mens blant annet Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu og Peacock skal være like rundt hjørnet.

Samtidig poengteres det at ting vil bli mer oversiktelig, for som brukermeny-videoen viser vil du media-applikasjoner ha et eget område på den kommende konsollen sin hovedskjerm.

Er det noen applikasjoner du savner?