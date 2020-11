PlayStation 5 vil bli bedre kort tid etter lansering

Du ser på Annonser

Selv om jeg virkelig liker starten til PlayStation 5 er det ingen tvil om at konsollen har noen mangler som vil irritere enkelte. For eksempel vil det ikke være mulig å lagre PS5-spill på en ekstern harddisk med det første, og samtidig kan man ikke utvide minnet med en ekstra SSD. Heldigvis er tydeligvis ingen av disse to tingene langt unna.

Sony har offentliggjort en egen FAQ for PlayStation 5 hvor de svarer på nærmest alle spørsmål du kanskje har om konsollen. Der står det blant annet at en oppdatering som vil la oss lagre PS5-spill på en ekstern harddisk og muligheten til å bruke en ekstra SSD allerede er på vei. En rekke andre ting vil også forbedres i nærmest fremtid, så det er bare å komme med dine ønsker.

Både FAQ-en og Alt du må vite om PlayStation 5-artikkelen er forhåpentligvis til stor hjelp, men er det noe ekstra du lurer på er det bare å spørre.