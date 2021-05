PlayStation 5 vil ikke bli lett å få tak i før i 2022

Du ser på Annonser

Ekstremt mange av dere har spurt meg om når jeg tror det blir vanlig å se en PlayStation 5 eller to i butikkene, og svaret har da vært at jeg håper en gang i høst. Dessverre er ikke Sony like optimistiske.

Allerede i investormøtet Sony hadde for to uker siden ble det hintet til at det ville ta lang tid før det ble produsert nok PlayStation 5-konsoller til å hamle opp med etterspørselen, og markedsanalytikere Bloomberg har snakket med skal ha fått en enda klarere beskjed fra selskapets "Chief Financial Officer", Hiroki Totoki:

"Jeg tror ikke etterspørselen vil roe seg i år, og selv om vi sikrer oss langt flere deler og produserer enda flere enheter av PlayStation 5 neste år vil ikke supplementet vårt klare å ta igjen etterspørselen."

Dermed kan vi tydeligvis se langt etter at en PlayStation 5 blir mye lettere å få tak i før tidligst i 2022. Nå vil dette selvsagt variere fra land til land, men siden PlayStation er et meget populært merke i Norge blir nok ikke vårt land det første som klarer å leve opp til etterspørselen. Derfor vil jeg råde dere til å stadig følge nøye med på oppdatering fra de ulike butikkene eller smøre dere med en god porsjon tålmodighet.