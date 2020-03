PlayStation 5 vs. Xbox Series X: Alt du må vite

Etter at Microsoft avslørte hvor utrolig sterk Xbox Series X vil være på mandag og Sony kunngjorde spesifikasjonene til PlayStation 5 i går tikket det inn en rekke meldinger som lurte på hvilken konsoll som vil være den beste. Dette mener jeg fortsatt er meget vanskelig å si, og la meg forklare hvorfor i denne sammenligningsartikkelen som og forteller alt vi foreløpig vet på en forståelig måte siden undertegnede ikke har peiling på avanserte teknologier.

CPU-en: Ryggradden i selve konsollen

PS5: Custom Zen 2 CPU med 8 kjerner på 3.5 GHz (variabel frekvens)

versus

Xbox Series X: Custom Zen 2 CPU med 8 kjerner på 3.8 GHz (3.66 GHz med flere oppgaver samtidig)

Det som kalles en Central Processing Unit er en av de viktigste delene av en konsoll siden denne fungerer som ryggraden eller nervesystemet. Denne vesle saken gjør nesten alle kalkuleringene som forvandler enere og nuller til ting som skjer på skjermen, høytalerene dine og kontrolleren din.

I kjent stil har både Sony og Microsoft gått sammen med AMD for å lage sine egne, spesialskapte CPU-er basert på sistnevntes Zen 2-mikroarkitektur. Dermed blir det feil å bare sammenligne disse når hver prosessor er skapt for den bestemte konsollen, noe som betyr at potensialet kan avhenge av hvor god jobb arkitektene hos hvert selskap har gjort. Det som uansett er klart er at Xbox Series X er sterkere på papiret siden CPU-en der er raskere. PS5 sin plusside er at en variabel frekvens er godt nytt for dere som har gått lei av å frykte PS4-en skal ut på flytur når viften går helt berserk, for når konsollen kan justere kraften etter hva som trengs blir den også lettere å kjøle ned. Noe å tenke over selv om Xbox Series X vinner med tanke på kraft her.

GPU-en: Konsollens hjerne

PS5: Custom RDNA 2 med 10.28 TFLOP, 36 CUs på 2.23GHz (variabel frekvens)

versus

Xbox Series X: Custom RDNA 2 med litt over 12 TFLOPS, 52 CUs på 1.825 GHz

Så har vi kommet til de berømte teraflopsene. For dumpapper som meg er det lettest å si at disse teraflopsene er et slags sammendrag av hvor sterkt noe kan være om de andre tingene er på plass .Tallet alene viser at Xbox Series X er dobbelt så sterk som Xbox One X (Microsofts sterkeste konsoll akkurat nå), mens PlayStation 5 er nesten to og en halv gang så sterk som PlayStation 4 Pro (Sonys sterkeste konsoll akkurat nå). Det som gjør disse tallene enda mer imponerende er at forskjellen mellom dagens konsoller og de som kommer raskt vil kunne bli enda større enn man skulle tro. Dette siden kraftpotensialet i en GPU vil kunne holdes tilbake av harddisken du bruker. La oss si at GPU-en er en indikasjon på hvor mange mattestykker den tidligere nevnte hjernen kan gjøre samtidig, mens forskjellen mellom harddisken de fleste har i dagens konsoller og SSD-ene i de kommende er som å skulle notere ned disse svarene så pent og raskt som mulig på flere små notatlapper opp mot en notatbok med A4-sider.

Xbox Series X virker i utgangspunktet klart sterkest av de to, noe som vil kunne bety høyere bildeoppdatering, bedre grafikk og flere hendelser på skjermen samtidig. "Problemet" er bare at forskjellen kanskje ikke blir like stor som man skulle tro ved å se på tallene. For selv om kombinasjonen av en raskere CPU og flere teraflops gjør Xbox Series X til et beist kraftmessig kan Sonys løsning gjøre ytelsen mer stabil. Flere utviklere har tatt til Twitter de siste dagene for å si at disse justeringene vil kunne gjøre det vanskeligere å optimalisere spillene sine for PS5, men at det å ha raskere CU-er også vil kunne gi imponerende resultater for de som fokuserer på PS5-spill. Det blir som om Xbox Series X har 52 veldig smarte folk til å løse et mattematisk problem, mens PlayStation 5 har 36 genier. Førstnevnte vil i mange tilfeller kunne komme fram til svaret raskest med brutal kraft, men geniene vil kunne gjøre det enda raskere om de bruker litt finesse.

Uansett virker det altså som om Xbox Series X "vinner" denne kampen på papiret, men enkelte elementer av PlayStation 5 vil kunne overraske enormt når utviklerne får mer tid med den.

Minnet: Blindtarmen til konsollen?:P

PS5: 16GB GDDR6 med 256mb bus og 448GB/s båndbredde

versus

Xbox Series X: 16GB GDDR6 med 320mb bus og 10GB på 560 GB/s, samt 6GB på 336 GB/s båndbredde

Her sliter dumme, teknologisk inkompetente meg med å finne en hverdagslig sammenligning som ikke får forskjellen til å høres større ut enn utviklere og Odd Karsten Svartaas sier til meg den vil være. La meg likevel bare si at det er som om Xbox Series X har to rekker med personer som skal løse mattestykker en etter en, mens PlayStation 5 bare har én rekke slik at ting vil kunne ta lengre tid. De jeg har snakket med sier at dette uansett nok blir en minimal forskjell siden minnet begge har på 16GB GDDR6 uansett vil være nok til at selve forskjellene sjelden vil skape en nevneverdig ulik opplevelse for oss som spillere.

Intern lagring: Konsollens reflekser

PS5: Custom 825GB SSD med 5.5GB/s, Typical 8-9GB/s (komprimert) IO throughput

versus

Xbox Series X: Custom 1TB NVME SSD med 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (komprimert) IO throughput

En annen grunn til at minnet ikke blir like viktig er det ene punktet PlayStation 5 vinner med soleklar margin på. Ja, nå virker det som om PS5-eiere vil få en innebygd SSD med mindre plass å lagre data på enn Xbox Series X, men når dataen vil overføres dit den skal godt over dobbelt så raskt på Sonys maskin enn Xbox-en tåler i alle fall jeg å få plass til ett Call of Duty- eller Rockstar-spill mindre på den.

For hva betyr dette egentlig? Denne utrolige hastigheten betyr at spill som utnytter dette til fulle vil by på mye kortere lastetider, la deg løpe, kjøre eller fly fra A-B mye raskere, starte spillet nærmest med en gang, la oss slippe de skjulte lastetidene hvor vi må smyge oss gjennom trange åpninger og mer. Se bare denne videoen for å forstå hva dette kvantehoppet vil kunne føre til. La oss si at Marcus Fenix løper i kjent, nedbøyd stil mot mål på Xbox Series X, mens Nathan Drake har festet raketter på ryggen. Om utviklere altså får tid og penger nok til å optimlisere spillene sine for hver enkelt konsoll er det en meget stor mulighet for at lastetider vil bli mange sekunder raskere på PlayStation 5 og Xbox Series X, mens det også blir færre tilfeller av at objekter plutselig dukker opp på skjermen siden de ikke er lastet inn enda. Flere utviklere har tatt til sosiale medier for å forklare det nærmere ved å si at denne farten også vil ha ekstremt mye å si for oppbygningen og strukturen i såkalte open world-spill

På toppen av det hele er det mange som frykter at ekstra minne blir ganske dyrt på Xbox Series X siden den konsollen bare vil støtte eksterne SSD-er skapt av Microsoft og Seagate selv, mens PlayStation 5 også støtter "alle" tredjeparts SSD-er. Jeg skriver alle i hermetegn siden PS5 kun vil støtte SSD-er som møter den nye PCI Express 4.0-standarden, noe Mark Cerny selv har sagt fortsatt er en mangelvare i dag siden PC-markedet henger litt etter på det området. I lengden vil det nok uansett være lettere og billigere å være PS5-eiere som trenger mer enn 825GB lagringsplass.

Samtidig er det vitkig å nevne at begge konsollene vil la deg bruke eksterne harddisker til å lagre spill fra PS4 og alle Xbox-generasjonene siden disse ikke krever en SSD for å fungere, så da kan den innebygde SSD-en utelukkende brukes til spill som Senua's Saga: Hellblade II, Spider-Man 2 og alle de andre nye spillene.

Spillene

Når vi uansett snakker om spill kan vi jo gå nærmere inn på det området verken Sony eller Microsoft har sagt spesielt mye om. Foreløpig er noe av det mest nevneverdige at Xbox Series X vil tilby det største biblioteket på lanseringsdagen siden den vil støtte spill fra både Xbox, Xbox 360, Xbox One og selvsagt Series X. PlayStation 5 vil på sin side støtte mesteparten av PlayStation 4 sin topp 100-liste og mange fler på lansering, men kan kun love at "nesten alle" PS4-spill vil bli spillbare etter det.

Du kjøper vel uansett ikke en ny konsoll for å spille gamle spill? Selv om Xbox Series X på magisk vis vil få flere av dem til å se bedre ut utenom ekstra arbeid fra utviklerne. Vi vil ha nye, penere, større og bedre spill!

Microsoft er i alle fall klar for å starte knallbra med den første konsollanseringen med et nytt Halo-spill siden den første Xbox-en når Halo Infinite slippes i høst. Senua's Saga: Hellbalde II er jo også på vei, mens de tretten andre utviklerstudioene i Xbox Game Studios også jobber med nye, spennende spill. Med rykter om både Fable 4, Forza Motorsport 8 og et nytt Perfect Dark er det mye å glede seg til. Noen av dere har uansett sagt at Xbox fortsatt ikke frister siden de hadde "så få" gode eksklusiver denne generasjonen. Da er det greit å minne folk på at de nå også har kjøpt Obsidian (skaperne av The Outer Worlds og Star Wars: Knights of the Old Republic II) Double Fine (Psychonauts og Broken Age), inXile (Wasteland 2 og Wasteland 3) og mange andre studioer med ulike spilltyper. Dermed vil du ikke se den samme spilltørken på Xbox Series X som på Xbox One.

Sony har vært ekstremt taus når det gjelder eksklusiver til PlayStation 5. De eneste vi vet med sikkerhet er Bluepoint sitt hemmelige spill (spoiler: det er en remake av Demon's Souls) og Counterplay Games' Godfall. De fleste av dere forstår nok uansett at PlayStation Worldwide Studios jobber med mange prosjekter i skjul, så forvent å høre om Gran Turismo 7, oppfølgere til både God of War, Horizon: Zero Dawn, Spider-Man, Ratchet & Clank og andre elskede franchiser. samtidig som det lukter mer Uncharted, nytt fra The Order 1886-skaperne i Ready at Dawn, hva nå enn Naughty Dog finner på etter The Last of Us: Part II, en rekke spill fra Japan Studios og mye annet som kan gi gåsehud.

Mesteparten av spillene vil jo være tilgjengelige på begge konsollene også, og du må bruke mer enn fingrene for å telle antall ekstremt etterlengtede spill fra tredjepartene. Et nytt Assassin's Creed i vikingtiden, Call of Duty: Black Ops 5 eller hva de ender opp med å kalle det, mer Far Cry, Gods & Monsters, Rainbow Six: Quarantine, Watch Dogs Legion, Outriders, Gothic-remaken, Deathloop, Starfield, The Elder Scrolls VI, Dragon Age 4, Battlefield 2021, Star Wars Jedi: Fallen Order 2, Playdeads neste spill, Hitman 3, Warner Bros' Harry Potter-spill, Bioshock 4 og tusenvis av andre spill venter i årene fremover.

Pris

Verken Sony eller Microsoft har gitt oss en offisiell pris enda, så denne delen vil jeg oppdatere når vi endelig får vite noe. I mellomtiden er det greit å nevne at en rapport fra Bloomberg hevder det koster omtrent 5300 å produsere en PlayStation 5, så om vi tror på dette og plusser på markedsføring, innpakking, distribusjon og alt det der skal vi si oss ekstremt heldige om Sonys konsoll koster mindre enn 5500 kroner. Når i tillegg Xbox Series X har dyrere komponenter kan vi nok bare drømme om å se noe under 5500 kroner for den med mindre Microsoft er villig til å selge med et relativt stort tap for å selge mest i høst. Om det høres for mye ut skal du ikke glemme at det også går meget troverdige rykter om at en svakere og billigere Xbox Series-utgave er på vei rundt samme tid som storebroren, så vi får se hva som blir annonsert de neste månedene. Ting kan jo endre seg på grunn av corona.

Lanseringsdato

Noe annet som vil kunne forandre seg er når PlayStation 5 og Xbox Series X faktisk lanseres. Så sent som for noen dager siden kunne både Sony og Microsoft gjenta at planen fortsatt er å slippe konsollene "Holiday 2020", noe som vanligvis betyr slutten av oktober eller november for disse to. Dette kan uansett endre seg om situasjonen fortsatt er så kaotisk som nå eller verre i juni eller juli siden dette vil kunne påvirke både produksjonen av konsollene og verdensøkonomien. Sistnevnte er greit å nevne, for det frister nok ingen av partene å slippe to konsoller når store deler av verden har et trangere budsjett enn vanlig. Planen er likevel altså fortsatt at vi får PS5 og Xbox Series X før jul, så da får vi bare tro det når tro kan flytte fjell.

Er det noe mer du lurer på er det bare å spørre, så skal jeg holde både dere og artikkelen oppdatert etter hvert som tiden går. Og tusen takk til Odd Karsten Svartaas for å hjelpe en teknologinoob med å spesifisere en del ting.