PlayStation 5-reklame hinter til Horizon Forbidden West-lansering

For nøyaktig en uke siden avslørte liten skrift i en Youtube-reklame at Gran Turismo 7 skal komme før sommeren om alt går som planlagt, og nå er liten skift flott å ha enda en gang.

Sony har offentliggjort en ny PlayStation 5-reklame som skal vises både på TV og streamingtjenester fremover, og i tillegg til å vise klipp fra en rekke spennende spill gir den en indikasjon på hva vi kan vente fremover. Relativt raskt dukker det nemlig opp en liten skrift som bekrefter at både Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart og Returnal planlegger å lanseres i først halvdel av 2021, samtidig som at Horizon Forbidden West skal slippes en gang i andre halvdel av året.

