PlayStation 5-reklame tar oss over kanten

Nå lar jeg meg sjelden begeistre av trailere som ikke viser gameplay, men de har selvsagt sin plass i samfunnet. For litt over tre uker siden prøvde for eksempel Sony å gi oss en indikasjon på hvordan PlayStation 5 sin DualSense-kontroller vil forbedre opplevelsen vår med konsollens første reklamefilm, og nå har reklamefilm nummer to ankommet.

Denne gangen er det ikke en av PlayStation 5s funksjoner som havner i rampelyset, men heller hvordan den kommende konsollen vil kunne "bringe oss over kanten" til nye steder og muligheter. Forhåpentligvis får vi noen klare eksempler på dette i PlayStation 5-sendingen klokken 22 på onsdag.