PlayStation 5-showet blir på torsdag

Etter at den etterlengtede PlayStation 5-avduking ble utsatt har det selvsagt vært spørsmål om når den faktisk vil være. Med The Last of Us: Part II-anmeldelser på fredag, EA Play Live den 19. juni og selvsagt Black Lives Matter-demonstrasjonene har spekulasjonene selvsagt vært mange, men nå har vi tydeligvis fått svar.

Jeg tenkte egentlig å vente til Sony bekreftet det, men siden de ventet til etter den vanlige seks-tiden får vi stole på Twitch. En reklame på streamingsiden hevder nemlig at den PlayStation 5-dedikerte State of Play-sendingen vil starte klokken 22 på torsdag. Planen skal fortsatt være at sendingen skal vare i litt over en time, så vi satser på at den som venter på noe godt ikke venter forgjeves.