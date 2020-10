PlayStation 5-viften vil bli bedre med oppdateringer

Du ser på Annonser

De færreste er vel ekstremt fornøyde med viften i PlayStation 4 og PlayStation 4 Pro, så det var godt å høre at influencere mener PlayStation 5 er meget stille og se hvor stor viften i den kommende konsollen er. Mange har uansett fryktet at samlingen av støv over tid og stadig mer krevende spill vil øke volumet og varmen etter hvert som årene går, men det kan virke som om ting ikke blir så ille da heller.

I et intervju med 4Gamer.net sier Yasuhiro Ootori, visepresident for Sonys mekanisk design-avdeling og den samme mannen som viste oss komponentene i PS5, at de vil samle inn dataen fra Accelerated Processing Unit-en (APU) og bruke denne til å stadig forbedre viften etter hvert som tiden går.

Nå skal det sies at dette selvsagt også kan bety at de vil kunne presse viften enda mer, noe som igjen vil kunne øke lydnivået, men det høres i alle fall ut som om vi ikke trenger å være redde for såpass høye temperaturer at konsollen slår seg av eller unødvendig mye bråk som følge av dårlig optimalisering. Tiden får vise om dette bare er PR-snakk eller ei.