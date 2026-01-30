PlayStation 6 kan ende opp med å lanseres mye senere enn tidligere forventet

HQ

I en rekke tilfeller har ulike bransjetall pekt på en lansering av PlayStation 6 en gang i 2027, men det kan vise seg at dette er et godt stykke unna - i hvert fall hvis man skal tro analytiker David Gibson, som har publisert en egen rapport om Sonys resultater i 3. kvartal.

Han er også senioranalytiker hos MST Financial, og mener å kunne se at en PlayStation 6-lansering ligger betydelig lenger frem i tid enn først antatt.

Han sier at lanseringen "sannsynligvis vil bli forsinket lenger enn mange forventet", selv om han ikke gir noe estimat på når det kan være. Vi antar imidlertid at hvis han har rett, vil lanseringen bli skjøvet utover 2027.

Det er også mulig at Sony for tiden ser veldig nøye på komponentprisene, noe som vil gjøre konsollanseringer i denne skalaen spesielt utfordrende.