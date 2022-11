PlayStation 6 kommer tidligst høsten 2027

HQ

Selv om PlayStation 5 og Xbox Series bare er to år gamle tar mange av dere stadig kontakt med meg for å spørre om når PS5 Pro, Xbox Series Å eller helt nye konsoller lanseres. Nå får dere høre fra kilden selv at det bare er å smøre seg med tålmodighet hva sistnevnte angår.

En av grunnene til at store selskaper vanlig ønsker å unngå omfattende oppgjør i rettssalen er tross alt at dette ofte fører til at de må avsløre intern informasjon, noe Sony og Microsoft opplever som følge av Activision/Blizzard/King-oppkjøpet. Et dokument det britiske konkurransetilsynet har fått fra Sony i sammenheng med krangelen mellom det som enkelt sagt er PlayStation og Xbox får det nemlig til å virke som om PlayStation 6 tidligst lanseres i høst 2027 om planene ikke endrer seg.

"Microsoft har tilbydd seg å fortsette å gjøre Activisions spill tilgjengelige på PlayStation frem til 2027 (Microsoft, para. 3.27). I tillegg har Microsoft, med offentlige kommentarer så sent som den 26. oktober, sagt at de planlegger å tilby Call of Duty på PlayStation bare "så lenge det gir mening". En periode frem til 2027 - eller en annen (muligens kortere) tid som Microsoft

selv bestemmer "gir mening" for Microsoft - er veldig utilstrekkelig."

Deretter kommer delen de av dere som spør om nye konsoller bør legge ekstra godt merke til:

"Innen SIE lanserer den neste generasjonen av sin PlayStation-konsoll (som mest sannsynlig skjer rundt *redigert bort på grunn av forretningshemmeligheter*) vil den ha mistet tilgang til Call of Duty og andre Activision-spill, noe som gjør den ekstremt sårbar for forbruker-bytter og påfølgende nedgradering av konkurransedyktigheten sin."

Selv om det planlagte lanseringsåret for PlayStation 6 er sensurert trenger man altså ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å lese mellom linjene. Siden de tidligere i dokumentet nevner at Call of Duty vil kunne forlate PlayStation i 2027 betyr jo den sensurerte delen er høsten 2027 eller senere. Dermed er det klart at PlayStation 6 tidligst kommer om fem år med mindre noe endrer seg drastisk.