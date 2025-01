Playstation 6 ryktes å lanseres i 2027 - SOC-design allerede fullført

HQ

Ifølge ryktene er utformingen av den kommende system-on-chip (SoC) for PlayStation 6 allerede ferdigstilt, og produksjonen av brikken skal etter planen starte senere i år. Historisk sett har Sony lansert konsollene sine omtrent to år etter at den første SoC-designen er fullført, noe som tyder på at PlayStation 6 kan komme i butikkhyllene innen 2027.

Det er fortsatt sparsomt med detaljer, men det ryktes at konsollen skal inneholde AMDs kommende RDNA 6 GPU-arkitektur sammen med Zen 6 CPU-kjerner. Denne kombinasjonen kan potensielt gjøre PlayStation 6 til den kraftigste konsollen i neste generasjon. Zen 6-kjernene forventes å gi flere fremskritt, inkludert betydelig økt prosessorbåndbredde.

Føles det for tidlig å begynne å tenke på PlayStation 6, eller er du allerede spent?