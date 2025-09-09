Playstation 6 ryktes å ta i bruk permanent modulær design

HQ

Ifølge ferske rapporter fra Insider Gaming planlegger Sony å lansere sin neste generasjons PlayStation med en avtakbar diskstasjon. Den modulære modellen skal nå bli en permanent del av selskapets langsiktige strategi, og ifølge flere anonyme kilder ser Sony på løsningen som et vinnende kompromiss. Kundene vil ganske enkelt kunne velge om de vil investere i en heldigital underholdningsmaskin, kjøpe en pakke med en diskstasjon inkludert, eller oppgradere senere hvis de ønsker det.

En kilde hevder at beslutningen er "låst" internt, ettersom den avtakbare diskettstasjonen til PlayStation 5 ikke bare innfridde, men overgikk Sonys salgsforventninger. Hovedbegrunnelsen bak dette trekket er de "usikre tidene" som bransjen står overfor, med handelskriger og tollsatser som påvirker globale forsyningskjeder. Dette betyr at PlayStation 6 forventes å bli enklere når det gjelder design og mer fokusert på å kutte fraktkostnader.

Samtidig ryktes det at Sony forbereder nok en revisjon av PlayStation 5 Slim, med mindre lagringsplass. Konsollen sies også å veie mindre enn forgjengeren, noe som ytterligere understreker Sonys ambisjon om å spare penger på alle mulige detaljer.

Så, foretrekker du PlayStation med eller uten diskstasjon?