PlayStation avduker Horizon Hunters Gathering

Det har gått tre år siden Guerrilla Games bekreftet at de jobbet med et flerspillerfokusert spill i samme univers som Horizon: Zero Dawn og Horizon Forbidden West, så vi har ventet lenge på å finne ut hvordan det vil være forskjellig fra NCsofts Horizon Steel Frontiers. La oss gjøre noe med det.

Det nederlandske studioet har endelig avduket det som heter Horizon Hunters Gathering, og det er en interessant blanding av Monster Hunter og Hades. Jeg sier dette fordi du og opptil to andre spillere vil dra ut på forskjellige typer oppdrag sammen etter å ha valgt den karakterklassen som passer best til din spillestil og behov.

Bare to oppdragstyper har blitt avslørt så langt. Machine Incursion høres i utgangspunktet ut som en horde-modus, der du må forsvare basen din mot bølger av fiender. Cauldron Descent vil utfordre deg i både kamp og plattforming gjennom en flertrinnet prøve med forskjellige typer belønninger hver gang.

En annen ting som endrer seg hver gang, er hvordan karakteren din vil utvikle seg gjennom utfordringene på grunn av et rogue-lite perk-system. Du kan se glimt av dette i traileren nedenfor, som også viser de tre karakterene, et bredt utvalg av fiender, noen av de forskjellige miljøene og mer som du vil få glede av hvis du blir invitert til den lukkede testen som du kan registrere deg for her.

En siste bemerkning er at Guerrilla nærmest bekrefter at de fortsatt jobber med en oppfølger til Horizon Forbidden West, og at de av oss som vanligvis foretrekker å spille alene også vil kunne glede oss over dette både når det gjelder gameplay og en kanon-historie de holder hemmelig inntil videre.