PlayStation avslører en Helldivers-film

Det er ingen tvil om at Helldivers II var et av 2024s beste spill, og fortsetter å være veldig populært til tross for flere feilskjær. Derfor bør ikke nattens kunngjøring komme som en stor overraskelse, med tanke på PlayStations nyere historie.

Asad Qizilbash, sjefen for PlayStation Productions, kom på scenen under Sonys CES-pressekonferanse for å kunngjøre at en Helldivers-film kommer. Det eneste vi får vite er at Sony Pictures lager den, så bare tiden vil vise hvordan den kommer til å skille seg ut fra Starship Troopers.

Hva vil du se i en Helldivers-film?