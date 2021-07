PlayStation avslører nyheter i State of Play på torsdag

Flere av dere har lurt på hva PlayStation tenker å gjøre siden de ikke var en del av årets E3-messe, men nå kan spekuleringen slutte.

Sony bekrefter at det kommer en ny State of Play-sending klokken 23 den 8. juli. Da skal vi blant annet få se og vite enda mer om Deathloop i omtrent ni minutter, samt litt nytt fra indie-spill og større selskaper som samarbeider med PlayStation. Sendingen vil til sammen vare i omtrent 30 minutter, og vil ikke vise mer av God of War-oppfølgeren, Horizon Forbidden West eller PlayStation VR 2.