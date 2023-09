PlayStation avslører spennende spill i State of Play på torsdag

HQ

I 2022 ga Sony og Nintendo oss en kul overraskelse ved å ha en State of Play- og Direct-stream på samme dag, den 13. september. Dette var tydeligvis en suksess, siden de to selskapene gjør det samme i år.

Nintendo bekreftet for noen timer siden at de skal ha en Direct-stream klokken 16 i dag, og nå er det Sonys tur til å offisielt kunngjøre at en State of Play-stream starter klokken 23. Vi får vite at dagens show vil "fokusere på oppdateringer av tidligere annonserte spill som kommer til PlayStation-konsoller. Fra indiespill og PS VR2-høydepunkter til store kommende titler fra tredjepartspartnerne våre", så ikke forvent at det er her vi får den offisielle avdukingen av Ghost of Tsushima-oppfølgeren, gameplay fra Insomniacs Wolverine eller Days Gone-skapernes neste spill. Du vil likevel få se PlayStation Studios-logoen, så jeg vet at noen kommer til å bli fornøyd ;)

Hva håper du å se i State of Play?