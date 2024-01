PlayStation bekrefter 2024s første State of Play for onsdag

HQ

2024 hadde såvidt startet før det begynte å gå rykter om at både PlayStation, Nintendo og Xbox skulle avsløre mange nyheter i dedikerte streamer. Sistnevnte startet det hele med sin Developer Direct, og nå vet vi altså hvem som er neste.

Sony har bekreftet at årets første State of Play-sending starter klokken 23 den 31. januar, altså på onsdag. Sendingen vil vare i omtrent 40 minutter og vise mer av 15 kommende spill. De eneste spillene vi får vite om er Stellar Blade og Rise of the Ronin, men takket være rykter kan vi også være ekstremt sikre på å se blant annet Death Stranding 2, et nytt Sonic og en ny utgave av Until Dawn også.