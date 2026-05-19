PlayStation bekrefter at bare multiplayerspill kommer til PC fremover

Ved flere anledninger har det blitt rapportert at Sony er i ferd med å revurdere sin tilnærming til PC-spill, og Bloomberg-journalisten Jason Schreier kunngjorde i mars at hans kilder hadde indikert at Sony ikke lenger ville gi ut enspillertitler på andre plattformer. Flere innsidere og journalister har siden gjentatt denne oppfatningen, og nå har Schreier kommet med en uttalelse som ser ut til å være definitiv.

Via Bluesky rapporterer han nå at PlayStation-sjef Hermen Hulst kunngjorde til sine ansatte på mandag at avgjørelsen er tatt, og at Sony ikke lenger gir ut enspiller-spill på PC.

Det ble ikke oppgitt noen spesifikk grunn, men Sonys enspiller-spill har ofte solgt under forventningene på PC, og mange hevder at dette gjør det mindre nødvendig å eie en PlayStation. I tillegg vet vi nå at Project Helix vil kunne kjøre PC-spill, og man kan mistenke at Sony ikke ønsker at eksklusivitetene deres indirekte skal bli utgitt på Xbox.

En fersk studie avslørte at eksklusive spill er den viktigste grunnen til at folk velger en plattform fremfor en annen, så det er lett å forestille seg at Sony ikke er ivrig etter å miste det konkurransefortrinnet - og som vi vet, ser det også ut til at Xbox til en viss grad går mot å investere i eksklusive spill igjen.