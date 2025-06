PlayStation bekrefter at det blir State of Play i morgen

HQ

E3 er død, men det betyr ikke at utviklere, utgivere og konsollprodusenter har sluttet å gjøre sommermånedene spennende med store arrangementer og kunngjøringer. Vi visste allerede at Summer Game Fest blir på fredag og at Microsoft vil ha sin Xbox Games Showcase på søndag, og nå har vi endelig fått bekreftet at PlayStation også vil følge tradisjonen.

Sony bekrefter at 2025s store sommer State of Play vil starte klokken 23 den 4. juni. Det er i morgen, og vi får beskjed om at vi kan forvente mer enn 40 minutter med trailere og kunngjøringer fra hele verden.

Det er mye tid å fylle, så la oss nevne noen av spillene som kan dukke opp: Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, God of War sin retur til gresk mytologi, Hell is Us, Stellar Blade, Monster Hunter: Wilds, Hollow Knight: Silksong, Hades II, Resident Evil 9 og mye mer.

Hva håper du å se i morgendagens State of Play?