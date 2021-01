PlayStation bekrefter at nytt studio jobber med kjent serie

Du ser på Annonser

For et par år siden begynte Sony å lyse ut spillrelaterte stillinger i San Diego som ikke hadde sammenheng med MLB: The Show-skaperne i San Diego Studio, noe som fikk mange til å tro at et hemmelig PlayStation-studio skulle bygges opp. Spørsmålet ble dermed også hva disse utviklerne skulle jobbe med. En av de mest populære teoriene har vært et nytt Uncharted, noe som er langt fra usannsynlig etter en ny oppdatering.

Michael Mumbauer, som var "Studio Head / Senior Director of Visual Arts" for PlayStation Worldwide Studios frem til november, har nemlig oppdatert LinkedIn-profilen sin til å inkludere følgende del:

"Hans nyeste brag er å ha bygget opp en ferskt, stjernespekket, AAA Action/Adventure-utviklerlag for Playstation. Basert i San Diego, og med bruk av proprietær motorteknologi ble dette laget samlet for å utvide eksisterende franchiser og lage nye historier for den neste generasjonen av spillere."

Mumbauer gjør det altså ganske klart at studioet i alle fall i utgangspunktet skulle jobbe med en velkjent PlayStation-franchise. Det som gjør det hele ekstra interessant for Uncharted-fans er at han i tillegg har lagt til en video i "Featured"-delen av profilen sin som handler om teoriene rundt et nytt Uncharted-spill. Et interessant valg selv om han kanskje bare ønsker å referere til det "hemmelige" studioet. Det bør bemerkes at flere viktige personer har forlatt studioet siden november, så planene har kanskje endret seg. Om så er tilfellet blir mitt spørsmål uansett: hvilken PlayStation-franchise vil du gjerne skal gjenopplives?