PlayStation bekrefter Gamescom-fravær ... igjen Til ingens overraskelse hopper PlayStation over Gamescom for enda et år.

HQ Hvis du håpet på at de tre store skulle være på Gamescom neste måned, vil du kanskje tøyle de forhåpningene litt. Xbox og Nintendo vil være til stede på showet, men nok en gang bestemmer Sony seg for å gå glipp av det. Som bekreftet i en samtale med det tyske utsalgsstedet GamesWirtschaft, vil Sony ikke være på Gamescom 2025. "Sony Interactive Entertainment (SIE) har for øyeblikket ingen planer om å stille ut på Gamescom 2025. Vi ser imidlertid frem til spennende innhold og utgivelser som kommer senere i år," heter det i Sonys uttalelse. Sist gang det blå laget var til stede på en Gamescom-utstilling var i 2019. Det betyr at vi for sjette år på rad ikke vil ha tilgang til førsteparts PS5-spill på utstillingsgulvet. Hvis du tilfeldigvis er i Tokyo i september, kan du imidlertid få sjansen til å sjekke ut nye Sony-titler på Tokyo Game Show, som PlayStation har bekreftet at de vil delta på.