PlayStation bekrefter ny DRM som vil kreve månedlig innsjekking

For noen dager siden rapporterte vi om et nytt rykte som mange først trodde var en teknisk feil, og som hevdet at PlayStation var i ferd med å innføre et nytt DRM-system for alle digitale kjøp. Nå viser det seg dessverre at dette er sant.

PlayStation har bekreftet via sin supportkanal at dette ikke er en bug eller teknisk feil, men en bevisst endring som er rullet ut gjennom den siste systemoppdateringen. Dette betyr at ALLE nye digitale kjøp nå vil kreve et "digitalt håndtrykk" en gang i måneden (hver 30. dag). Hvis ikke vil lisensen midlertidig slutte å fungere, og spillet vil bli ubrukelig, i hvert fall til du kobler PlayStation til internett og PSN igjen.

Det som er enda mer bemerkelsesverdig i denne sammenhengen er at du ikke kan omgå dette kravet ved å endre din primære konsoll i innstillingene. Som nevnt gjelder dette bare for nye digitale kjøp, så det er verdt å huske på hvis du handler digitalt på PSN.