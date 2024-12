PlayStation CEO: "Jeg kan ikke uttrykke hvor glade vi er for mottakelsen av Astro Bot"

HQ

Til tross for den enorme hyllesten og prisfesten som Team Asobis Astro Bot har ført til, har plattformspillet bare solgt rundt 1,5 millioner enheter siden lanseringen, og selv om det er et sterkt tall for en tittel som kan ta hjem mange av de største prisene ved seremonier rundt om i verden, føles det på en måte litt lavt. Men heldigvis ser Sony og PlayStations Co-CEOs på Astro Bot som en massiv seier, noe de bekrefter i et nylig intervju med BBC.

Herman Hulst uttaler "Jeg kan ikke uttrykke hvor glade vi er for mottakelsen av Astro Bot."

Forhåpentligvis vil denne mottakelsen føre til at PlayStation igjen legger mer vekt på enspillerhistorier og plattformspill, og går bort fra den live-service-tilnærmingen de har hatt i det siste. Uansett hva videospillgiganten bestemmer seg for å gjøre, er det én ting som er sikkert, og det er at de har hatt suksess andre steder også, hovedsakelig på det håndholdte området med PlayStation Portal.

Dette ble bekreftet av Hideaki Nishino, som kommenterte at Portal har vært "en stor suksess" og at de bruker enheten til å utforske nye måter for spillere å nyte spill på. Dette kommer i form av skystrømming på enheten, noe PlayStation nylig testet. Nishino utdyper dette litt: "Vi utforsker alltid ulike alternativer for hvordan spillere kan spille spill."

Har du spilt Astro Bot, kanskje til og med på PlayStation Portal?