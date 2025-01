PlayStation classics-utvikler ser PS3-emuleringsgjennombrudd

HQ

Utvikleren bak PlayStation Classics, Implicit Conversions, har antydet ambisiøse planer om å ta fatt på PS3-emulering. Ifølge den offisielle kjøreplanen utforsker teamet muligheten for en PS3-emulator bygget for emuleringsmotoren Syrup. Denne nyheten gir håp for spillere som er ivrige etter å se PS3-klassikere på nytt uten å være avhengige av strømmetjenester som PS Plus.

Det gjenstår imidlertid spørsmål. Veikartet viser ikke lenger PlayStation Classics som et fokus, noe som tyder på at dette prosjektet kan være skreddersydd for PC i stedet for PS5. I så fall kan det bety at innfødt emulering på Sonys flaggskipkonsoll ikke er en del av ligningen - ennå. Implicit Conversions' merittliste for å levere retroopplevelser av høy kvalitet posisjonerer det likevel som et fyrtårn for fans av klassiske spill.

Ved å blande emuleringsteknikker på høyt og lavt nivå har utvikleren mestret å gjenskape retrospill med moderne forbedringer, fra forbedret grafikk til nyutviklede kontroller. Hvis en PS3-emulator blir en realitet, kan den omdefinere hvordan vi opplever disse ikoniske titlene.

Vil Implicit Conversions' neste trekk gjenopplive PS3-spillets gullalder, eller er dette en drøm som kun gjelder PC?

Dette er en annonse: