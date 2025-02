PlayStation dobler antall fabrikker i USA for å unngå Trump-administrasjonens nye handelstariffer

HQ

Sony Group Corporation presenterte sine økonomiske resultater for tredje kvartal i regnskapsåret 2024 på en konferanse i morges. På presentasjonen henvendte selskapets presidenter og direktører seg personlig til investorer, både personlig og via videokonferanse, for å presentere selskapets resultatgjennomgang og utsikter på mellomlang og lang sikt.

I tillegg til endringer i styret og en årlig vekst i alle forretningssegmenter, ble det også tatt opp mange aksjonærers bekymring for den nye handelspolitikken som den amerikanske regjeringen nylig har iverksatt. Spesielt gjelder dette de nye tollsatsene på importerte og utenlandske varer, som kan øke den endelige prisen på produktet med opptil 25 %. Sony planlegger å svare på dette, når det gjelder spilldivisjonen med Sony PlayStation, med nye fabrikker installert i USA for å produsere og montere PS5 på amerikansk territorium.

Med disse nye "Made in USA" PS5-ene, som er helt identiske med de som produseres i Asia, vil de kunne opprettholde den samme prispolitikken som i resten av verden for å fortsette å konkurrere, og også for å svare mer effektivt på etterspørselen etter lager i landet.

Hva synes du om dette trekket fra Sony Group angående Trump-administrasjonens tariffer?