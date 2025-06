PlayStation, Elon Musk-hackeren som er gjenstand for en ny HBO Max-dokumentar

En ny dokumentarserie vil fokusere på hackerkarrieren til finske Julius Kivimäki, som har blitt stemplet av FBI som en av verdens farligste nettkriminelle etter mer enn et tiår med hacking.

En ny teaser-trailer for serien viser Kivimäki, som nå er 27 år og går under navnet Aleksanteri Kivimäki, og cyberkriminaliteten han har begått siden han var bare 15 år gammel. Han har hacket Elon Musk, stengt PlayStation verden over, sendt SWAT-team hjem til FBI-agenter og utløst en alarm i det amerikanske luftforsvaret ved å tvinge et passasjerfly til å nødlande.

"Denne dokumentarserien er et sterkt eksempel på nordisk historiefortelling med global relevans", sier Pil Brandstrup, konserndirektør for originalproduksjon, nettverk og strømming i WB Discovery Nordics (via Variety). "Most Wanted: Teen Hacker utforsker et kritisk viktig tema, cyberkriminalitet, som påvirker oss alle, men som er ukjent for mange. Med tilgang til den finske hackeren, ofre over hele verden, topp cybersikkerhetseksperter og til og med en tidligere FBI-agent, presenterer serien en gripende, multiperspektivisk fortelling."

Den firedelte dokumentarserien viser Kivimäkis reise fra å hacke på soverommet sitt til å bo rundt om i verden, før han til slutt ble sporet av myndighetene til et kasino i Las Vegas. Serien har premiere i september, og du finner traileren nedenfor:

HQ

