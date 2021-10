PlayStation er fornøyd med Kena: Bridge of Spirits

HQ

Undertegnede er en av dem som synes Kena: Bridge of Spirits er et meget pent og underholdende spill, noe jeg ikke er alene om. Slikt betyr likevel ikke nødvendigvis at spill lykkes, men det virker i alle fall som om Ember Lab sitt første spill har fått en god start.

I et intervju med Bloombergs Jason Schreier avslører Ember Lab-grunnleggerne Mike og Josh Grier at Kena: Bridge of Spirits allerede har tjent inn utviklingskostnadene og at de derfor er positivt overrasket. Samtidig sier de at også Sony er fornøyd. Disse tingene har fått dem til å bestemme seg for å fortsette å lage spill fremfor reklamefilmer og lignende, så det høres ut som om vi har flere spennende ting i vente fremover.