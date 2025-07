PlayStation-fans raser over Sonys nye fokus på flere plattformer

HQ

Tiden da spill var eksklusive for sitt format er nå et konsept som i økende grad lever på lånt tid. Microsoft har sluppet tøylene og gjort et stort nummer med Forza Horizon 5 på PlayStation 5, som angivelig er årets bestselgende spill for plattformen, og i august er det på tide at Gears of War: Reloaded også kommer til PS5 - noe som en gang i tiden ble ansett som helt utenkelig. Sony har derimot vært mer tilbakeholdne med sine egne merkevarer, men lanserte Lego Horizon Adventures på samme dag for PC, PlayStation og Switch. Noe som nå kan endre seg ettersom det har til hensikt å utnevne en ny stilling i selskapet med fokus på multiplattform.

En stillingsannonse er åpen for å sikre en arbeidsprosess der fokuset er på overordnet ansvar for andre formater utenfor PlayStation-sfæren - noe som har gjort fansen mer enn moderat opprørt på X:

Sinte Playstation-spillere i kor...

Innholdsskapere som Zuby_Tech har allerede tatt et standpunkt og helt forlatt sitt fokus på PlayStation, fjernet formatet fra profilen sin og fokusert på PC fremover. Dette minner om situasjonen som oppsto da Microsoft og Xbox uttrykte en utvidelse mot konkurrerende systemer etter Activision Blizzard-avtalen, hvorpå flere Xbox-influencere solgte konsollene sine i protest.

<strong>Gode spill for flere plattformer kan ikke være dårlig, ikke sant?