PlayStation får en "clawrific"-oppgradering og blir til PlayStacean

Har du noen gang lagt merke til at videospillkonsoller har en tydelig mangel på krepsdyrtemaer? Hvis det høres ut som deg, er det for det første en merkelig ting å legge merke til... Men for det andre har vi faktisk noen gode nyheter på den fronten.

Maskinvaremodderen YouTuber GingerOfOz har avslørt det som blir fantastisk kjent som PlayStacean. Det er egentlig en original PlayStation-konsoll som har blitt modifisert for å inkludere ben og klør, og for å bytte ut den karakteristiske grå fargepaletten med et knalloransje skall.

Den beholder ellers mange av de ikoniske funksjonene, inkludert minnekortsporene og kontrollertilkoblingene, men den har nå fungerende klo-kontrollere, noe som gjør den til en bærbar konsoll... forutsatt at du har en PlayStation-kompatibel skjerm med deg, selvfølgelig.

Siden dette er en modifisert konsoll, vil den ikke bli gjort tilgjengelig for publikum, men du kan se prosessen som gikk med til å konstruere systemet i den lange videoen nedenfor.