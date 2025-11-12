PlayStation fortsetter å utvide maskinvareutvalget med ny dedikert skjerm

HQ

På en State of Play i september overrasket Sony mange da de avslørte et nytt trådløst høyttalersystem som en del av PlayStation-maskinvaresortimentet. Dette er bare det siste grepet i arbeidet med å skape et komplett økosystem for deg som spiller PlayStation, og nå har den neste iterasjonen av denne ideen blitt avslørt.

På State of Play dedikert til Japan i går kveld presenterte Sony Interactive Entertainment 27" Gaming Monitor . Ganske standard navn alt tatt i betraktning som forklarer mye av hva denne enheten bringer til bordet, da det er en 27-tommers skjerm som leverer et QHD-bilde med en oppløsning på opptil 2560x1440p og med HDR-støtte og VRR som spenner over 240 Hz på kompatible PC-er.

Enheten kommer med to HDMI 2.1-porter og en enkelt DisplayPort 1.4-port, og det er til og med plass til to USB Type-A- og en USB Type-C-port også. Den har en innebygd stereohøyttaler, slik at du ikke trenger å bruke penger på de tidligere annonserte høyttalerne, og den tilbyr også støtte for VESA-monteringssystem.

Det viktigste unike elementet ved denne ellers ganske standard skjermen er at den har en innebygd DualSense-ladekrok, noe som betyr at du kan lade PS5-kontrolleren din via denne skjermen, slik at du ikke trenger en ekstra ladestasjon (eller en ledning som henger rundt).

Når det gjelder lansering, vil skjermen først debutere i USA og Japan i 2026. Vi har ennå ikke en prisbrakett å referere til, og vi blir bedt om å holde oss oppdatert for bredere lanseringsplaner.