PlayStation fremhever Xbox-spill når de hyper opp spill som kommer i 2025 Sammen med Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter: Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Little Nightmares 3 og fler.

HQ Det er fortsatt tre uker igjen av 2024, men det har ikke hindret spillselskapene i å dele morsomme detaljer om året som straks har gått og rette fokuset mot fremtiden. Apropos å se mot 2025... Sony har delt en ny video som fremhever noen av de mest etterlengtede spillene, både store og små, som definitivt kommer i 2025. Jeg sier definitivt kommer, for selv den japanske konsollprodusenten erkjenner på en måte at Rockstar har en tendens til å utsette spillene sine, så Grand Theft Auto VI er ikke inkludert i videoen. Et spill jeg liker at er inkludert, er Bethesda/Xbox Game Studios' Doom: The Dark Ages. Hyggelig å se PlayStation vise litt kjærlighet til en "konkurrents" kommende spill. Til slutt er det verdt å avslutte med den lille teaseren om at denne videoen bare inkluderer spill som er offisielt annonsert. Det er et par PlayStation-studioer vi ikke har hørt noe stort fra på en stund... Hvilke spill gleder du deg mest til i 2025? HQ