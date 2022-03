PlayStation Game Pass skal visst avsløres neste uke

HQ

Over tre måneder har gått siden Jason Schreier bestemte seg for å røpe at PlayStation planlegger å slippe det som kan kalles en konkurrent til Microsoft sitt Game Pass-system denne våren, og etter flere uker med klare indikasjoner på at lanseringen nærmer seg har visst tiden kommet.

Schreier har nemlig lagt ut en ny artikkel på Bloomberg hvor han sier at Sony planlegger å offentliggjøre PlayStation sitt Game Pass svar en gang neste uke. Utenom det gjør han ikke mer enn å gjenta at det som går under kodenavnet Project Spartacus vil la oss velge mellom ulike nivåer litt som i samme stil som Game Pass og Game Pass Ultimate, at det fortsatt virker som om PlayStation Studios-spill ikke vil lanseres rett på tjenesten, at den mest kostbare utgaven vil tilby en rekke demoer og at enda flere spill fra eldre konsoller kan nytes på PS5 med enten streaming eller på skikkelig vis. Dermed trenger vi i alle fall ikke å vente lenge på norske priser, informasjon om hvilke spill som er tilgjengelige med en gang, indikasjoner på hvor god streamingen blir og hvor mange demoer vi bør kunne forvente.