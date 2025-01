PlayStation Germany setter i gang nye rykter om en nyinnspilling av Bloodborne

HQ

Et nylig innlegg på X fra PlayStation Germany, som ganske enkelt sier "Hvis vi sier: Bloodborne, sier du ...?" har utløst en bølge av spekulasjoner blant fansen, og gjenopplivet langvarige rykter om en nyinnspilling av Bloodborne. Fans eksploderte raskt med teorier, spesielt ettersom spillet nærmer seg 10-årsjubileet i mars. Mens noen mener at dette kan være et signal om en nyinnspilling, spekulerer andre i om det kan være nytt innhold som ikke er relatert til en nyinnspilling. Spillets skaper, Hidetaka Miyazaki, har gjentatte ganger vist motvilje mot å overlate nyinnspillingen til et annet studio, selv om fansen fortsatt håper på en stor avsløring. Kan PlayStation være ute etter en stor overraskelse?

Hva er dine tanker - tror du en nyinnspilling av Bloodborne kommer snart?