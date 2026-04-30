PlayStation gir offisiell oppdatering om DRM-kontroversen

HQ

Nylig virket det som om Sony hadde gått av sporet når det gjaldt DRM-implementering. Nylige rykter og en bekreftet melding fra kundestøtte fikk spillere til å tro at de måtte ha en internettforbindelse minst en gang i måneden for å spille spillene sine, og sjekke inn hos Sony for å beholde lisensen de hadde betalt for på digitale kjøp. I en ny uttalelse har Sony imidlertid ryddet opp i denne PlayStation-frykten, selv om de også har bekreftet at det vil være en innsjekking på plass.

I en uttalelse innhentet av GameSpot, sa en talsperson for Sony Interactive Entertainment følgende: "Spillere kan fortsette å få tilgang til og spille sine kjøpte spill som vanlig. En engangs online sjekk er nødvendig for å bekrefte spillets lisens, og deretter er det ikke nødvendig med ytterligere innsjekking."

Når du kjøper et spill digitalt, må du altså spille spillet én gang med en online-tilkobling for å beholde lisensen. Det høres ikke så vanskelig ut, spesielt ikke hvis du kjøpte og installerte spillet på nettet i utgangspunktet, men det kan være irriterende for noen med ujevne forbindelser. Å kjøpe spill fysisk kan motvirke dette, men da er du tilbake i farvannet med dyrere titler og mindre regelmessige salg.