PlayStation gir snart fansen muligheten til å bli en del av favorittspillene sine

Selv om mange spill gir deg muligheten til å skape din egen karakter, er det få som gir deg muligheten til å bli skannet inn som en del av spillopplevelsen. PlayStations nye The Playerbase-ordning gir deg muligheten til å gjøre nettopp det, ved å bringe heldige spillere inn i deres favorittspill.

Som beskrevet i et blogginnlegg fra PlayStation, vil The Playerbase først benytte seg av Gran Turismo 7, der fansen blir bedt om å sende inn noen svar på spørsmål om sine erfaringer med spillene og med PlayStation. Etter at disse første søknadene er gjennomgått, vil et utvalg av søkerne bli invitert til videointervjuer for å lære mer om dem.

Deretter vil kun én fan bli valgt ut til å bli lagt inn på Gran Turismo 7. De får sitt eget portrett i spillet, en tidsbegrenset opptreden. De får også ta del i designprosessen for sin egen tilpassede logo og drakt. Hvis du er denne heldige fanen, må du ta turen til det visuelle kunststudioet i Los Angeles for å få ansiktet ditt skannet og skape dine personlige tilføyelser til spillet.

I skrivende stund vurderes flere spill for The Playerbase, men ingen er bekreftet så langt. Hvilket spill ville du ønsket å være med i hvis du fikk sjansen?