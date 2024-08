PlayStation gjør det mulig å tilpasse kontrolleren på PC

HQ

Sony PlayStation har kunngjort, via PlayStations X-profil, at fra og med i dag vil DualSense Edge -kontrollere kunne tilpasses fullt ut på Windows PC-er.

Via tilbehørsappen PlayStation vil spillerne kunne omkonfigurere kontrollerens innstillinger etter eget ønske og oppdatere fastvaren fra PC-en.

Det er en god endring, og fansen har vært mottakelig for det i kommentarene. Beslutningen utvider Sonys maskinvareøkosystem for å støtte spillere som har gått over til PC, men som fortsatt foretrekker inngangsytelsen til produktene deres, eller for de som liker å bytte mellom en PlayStation -konsoll og PC.