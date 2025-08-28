PlayStation gjør det mye enklere å få refusjon med en ny oppdatering

HQ

Sony har fjernet chatbot-forhandlingsaspektet i PlayStation-refusjonsprosessen, noe som gjør det mye enklere for spillere å få refusjon hvis de bestemmer seg for at et spill ikke er noe for dem.

Tidligere, når du navigerte til refusjonssiden, ble du møtt av en chatbot og måtte forhandle med datamaskinen for å få refusjonen godkjent. Nå er det ingen mellommann, og du trykker ganske enkelt på de tre små prikkene øverst i høyre hjørne av PlayStation Store for å finne transaksjonshistorikken din.

Derfra kan du finne tidligere kjøp og gå til refusjoner fra dem. Ifølge Eurogamer er betingelsene for å få refusjon de samme. En refusjon er bare gyldig innen 14 dager etter kjøpet, og du kan ikke ha lastet ned eller spilt spillet. Hvis spillet er defekt, kan du kanskje omgå disse kravene, slik vi har sett med Cyberpunk 2077 og MindsEye.