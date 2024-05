PlayStation har fått interessante nye ledere

HQ

I september i fjor bekreftet Jim Ryan at han ville trekke seg som administrerende direktør i Sony Interactive Entertainment den 31. mars. Dette har etterlatt Hiroki Totoki som midlertidig CEO for SIE de siste seks ukene, men det japanske selskapet har endelig funnet passende erstattere.

Ja, det er erstattere i flertall. Sony avslører nemlig at Hermen Hulst og Hideaki Nishino vil erstatte Ryan som co-CEOer fra 1. juni.

Noen av dere har kanskje hørt om Hermen Hulst, eller i det minste sett ham i en State of Play, showcase eller intervju. Han er sjef for PlayStation Studios akkurat nå, og var en av grunnleggerne av Horizon: Zero Dawn- og Killzone-utviklerstudioet Guerrilla Games. Nishino-san er også en veteran hos Sony, men har vært mer bak kulissene. Dette vil tilsynelatende også være tilfelle i fremtiden.

Jeg sier det fordi de vil ha forskjellige ansvarsområder. Hulst blir administrerende direktør for SIEs Studio Business Group, som inkluderer PlayStation Studios, Bungie og PlayStation Productions. Det siste betyr at han også vil være ansvarlig for kommende filmer, TV-serier, tegneserier og lignende basert på PlayStations franchiser.

I mellomtiden vil Nishino-san være administrerende direktør for Platform Business Group. Enkelt sagt betyr det at han ha tilsyn med alt som ikke er knyttet til å lage underholdning. I stedet får han ansvar for SIEs teknologi, produkter, tjenester og plattformopplevelse, samtidig som han også tar seg av tredjeparts utgivere, utviklerrelasjoner, markedsføring av maskinvare og lignende.

Tiden vil vise om det er en god løsning å la en spiller og tidligere spillutvikler lede underholdningsdelen av PlayStation, mens noen andre tar seg av de andre tingene. Tror du dette vil føre til et bedre PlayStation?