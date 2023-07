PlayStation har inngått 10-årig Call of Duty-avtale med Microsoft

HQ

Microsoft har vært travelt opptatt med å overbevise konkurransetilsyn over hele verden om at kjøpet av Activision Blizzard King ikke vil føre til noe i nærheten av et monopol. En av taktikkene har vært å tilby Nintendo, Nvidia, EE, Valve, Sony og flere 10-årsavtaler for å gjøre Call of Duty-spill tilgjengelig på deres plattformer. Sony avviste denne avtalen, men det virker som om det japanske selskapet har innsett at det er på tide å innrømme nederlaget etter at Federal Trade Commission ikke klarte å stanse Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King og Storbritannias Competition and Markets Authority gikk med på å snakke etter først å ha stanset fusjonen.

Jeg sier det fordi Xbox-sjef Phil Spencer avslører at Sony har signert en avtale om å beholde Call of Duty på PlayStation etter Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard King. Spencer nevner ingen tidsramme, men seks kilder jeg har snakket med hevder at det er en 10-årsavtale som de andre. Det vil si ti år fra og med 2024, ettersom Sonys kontrakt med Activision også omfatter årets Call of Duty: Modern Warfare III, så vi kan forvente å se Call of Duty på PlayStation-konsoller til minst 2035.