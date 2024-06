PlayStation har laget en radioaktiv Stellar Blade burger

HQ

Selv om Stellar Blade har vært ute i en måned nå, har PlayStation ennå ikke fullført markedsføringstoget for action-RPG. I tråd med dette har PlayStation Australia gått sammen med restaurantkjeden Gami Chicken for å lage en temaburger som kun er tilgjengelig på deres utsalgssteder i Sydney og Melbourne.

Burgeren kalles Stellar Blade Chicken Burger, og av bildet som er tatt for å vise den frem, ser den helt radioaktiv ut, men samtidig merkelig tiltalende.

Burgeren vil være tilgjengelig for kjøp frem til 16. juni, så hvis du befinner deg down under og på en Gami Chicken restaurant, må du huske å prøve en.

