PlayStation har ny State of Play-sending på torsdag

Du ser på Annonser

Trodde du Sony hadde brukt opp ukens nyhetskvote med offentliggjøringen av PlayStation VR 2 til PS5, Days Gone til PC, en ny utgave av Play at Home og utsettelsen av Gran Turismo 7? Det er langt fra tilfellet.

Nå kan det japanske selskapet fortelle at årets første State of Play-sending vil starte klokken 23 på torsdag. Denne vil vare i omtrent 30 minutter og fokusere på ti spill fra tredjeparts-utviklere og indie-studioer. Her snakker vi både helt nye annonseringer og mer fra spill vi allerede vet om, så hva håper du å se?